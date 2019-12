Gameathlon Winter 2020 – League of Legends 1vs1

Η Gnet σε πάει Gameathlon!

Βασικές πληροφορίες τουρνουά

Type : League Of Legends 1v1

Map : Howling Abyss (ARAM)

Format : Single Elimination BO1

Quick Rules :

Νίκη στο

a) First Blood

b) 100 creep score

c) First tower

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Online games:

Σάββατο & Κυριακή 4&5/1/2020

Check in : 10:30

Ώρα εκκίνησης : 11:00

Έπαθλα

1η θέση: GameAthlon Gold Ticket & Logitech Gear & Animehouse Gifts

2η θέση: GameAthlon Silver Ticket & Logitech Gear

3η θέση: 50 Gnet Gaming Hours

4η θέση: 20 Gnet Gaming Hours

Συμμετοχές

Το κόστος συμμετοχής είναι 5€ + δώρο 4 ώρες

Οι συμμετοχές κλείνουν στις 4/1/2020 στις 9:30πμ

Για να πάρεις μέρος, επισκέψου το αγαπημένο σου κατάστημα Gnet!

Brackets

Τα brackets θα δημιουργηθούν στο site tournament και θα είναι διαθέσιμα στους

συμμετέχοντες είκοσι (20) λεπτά πριν την έναρξη του τουρνουά.

1. Σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες

1.1Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους ρατσιστικό/ομοφοβικό/σεξιστικό/θρησκευτικό

σχόλιο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα τον οριστικό

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου ΚΑΙ από τα μελλοντικά τουρνουά.

1.2Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας μεταξύ των

διαγωνιζόμενων. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα τον οριστικό

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου ΚΑΙ από τα μελλοντικά τουρνουά.

1.3Απαγορεύονται τα υβριστικά σχόλια εντός και εκτός του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε

τέτοια ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι

του διαγωνιζόμενου * Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε από τις επάνω παραβάσεις

ισχύει KAI από και προς τους admins.

2. Σεβασμός στον ανταγωνισμό

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε 3rd Party προγράμματος. Κατά την διάρκεια

του αγώνα θα είναι ανοιχτό μόνο το League of Legends.

3. Lobby + Champion Selection

3.1Ο παίκτης που βρίσκεται από την πάνω μεριά των bracket καλείται να

δημιουργήσει ένα lobby Blind Pick, Howling Abyss , 2 Παίκτες/ομάδα , ανοιχτά

spectators και να κάνει invite τον αντίπαλο του.

3.2Μετά συνεννόησης μεταξύ των δυο παικτών και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι οι δυο

παίκτες παίρνουν σειρά και κάνουν 3 ban ο καθένας γραφοντας τα στο chat του

lobby ( Παίκτης Α – Lucian -> Παίκτης Β – Nasus κτλπ).

3.3Οι παίκτες διαθέτουν 15 λεπτά από την διαμόρφωση των bracket για να είναι σε

θέση να κάνουν τα παραπάνω και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν περάσει το χρονικό

περιθώριο των 15 λεπτών ο παίκτης που δεν είναι έτοιμος χάνουν τον αγώνα Βο1 ή

Βο3.

3.4Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αγωνιστούν με τον εξοπλισμό του καταστήματος

αλλά μπορούν να φέρουν και τον δικό τους. Στην περίπτωση που αγωνιστούν με τον

εξοπλισμό του καταστήματος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ελέγξουν τις ρυθμίσεις

και την λειτουργικότητα του εξοπλισμού ΠΡΙΝ την έναρξη του αγώνα και να

ενημερώσουν άμεσα το προσωπικό σε περίπτωση προβλήματος.

4. In Game

4.1Νικητής είναι ο παίκτης που : Α)Πετύχει first blood Β) Διαλύσει τον πύργο της

αντίπαλης ομάδας Γ) Συγκεντρώσει 100 creep score

4.2Όταν ένας παίκτης φτάσει σε ένα από τα 2 παραπάνω σενάρια πρέπει να

κρατήσει print screen του αποτελέσματος.

4.3Σε περίπτωση λάθους με τα runes / summoner spells o κάθε διαγωνιζόμενος έχει

δικαίωμα ενός (1) remake

4.4Στην περίπτωση που οι δυο παίκτες φτάσουν ταυτόχρονα στα 100 creep score

και υπάρχει διαφωνία για το ποιος παίκτης έφτασε πρώτος και δεν υπάρχει τρόπος

απόδειξης κτλπ. Νικητής είναι ο παίκτης που Α) Πετύχει first blood ή Β) Διαλύσει τον

πύργο της αντίπαλης ομάδας

4.5Στην περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος αποσυνδεθεί από το παιχνίδι και

ευθύνεται το κατάστημα ή το ίδιο το παιχνίδι, γίνεται remake

4.6Στην περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος αποσυνδεθεί από το παιχνίδι και

ευθύνεται άλλος παράγοντας το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά

4.7Στην περίπτωση που υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με τους server του

παιχνιδιού. Διακόπτεται η λειτουργία του τουρνουά και καταγράφονται μόνο τα

αποτελέσματα ΠΡΟ του προβλήματος. Αν δεν βρεθεί λύση απο τους admins εντός 1

ώρας το τουρνουά γίνεται reschedule για μια άλλη ημερομηνία

5. Έπαθλα

5.1Τα έπαθλα για τα οποία ευθύνεται άμεσα η διοργανώτρια αρχή (Free

Accounts/Hours/Gear) θα δοθούν στους νικητές εντός 48 ωρών από την επίσημη

λήξη του τουρνουά

5.3Οι νικητές του τουρνουά θα ενημερωθούν σχετικά εντός 24 ωρών

Οι κανόνες ενδέχεται να αλλάξουν από την διοργανώτρια αρχή οποιαδήποτε στιγμή

χωρίς προειδοποίηση οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε διαρκώς για τυχόν

αλλαγές.